Policjanci z Kolna otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta zatrzymano pijanego kierowcę. Było to w niedzielę (2.07) rano. - Mężczyzna poinformował policjantów, że zauważył niebezpiecznie jadącą przed nim skodę. Tor jazdy pojazdu wskazywał na to, że kierowca może być nietrzeźwy. 37-latek po chwili zatrzymał kierującą, od której wyczuł alkohol - informuje oficer prasowy KPP Kolno. Mężczyzna zabrał jej kluczyki od auta i zadzwonił na numer alarmowy. Policjanci szybko zjawili się na miejscu Okazało się, że 29-latka miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. - W rozmowie z mundurowymi kobieta powiedziała, że była na weselu ze swoim chłopakiem. Po uroczystości doszło pomiędzy nimi do nieporozumienia. Myśląc, że może już kierować, wsiadła za kierownicę i chciała wrócić do domu, do Ostródy - kontynuuje oficer prasowy. Pijana kobieta pomyliła jednak drogę i zamiast do Ostródy, dojechała do Kolna. Mieszkanka województwa warmińsko - mazurskiego straciła prawo jazdy. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.

