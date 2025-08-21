QUIZ. Kolory w tytułach hitów muzycznych. The Beatles, Omega, Urszula

Konrad Marzec
2025-08-21 10:05

Dziennikarz "Super Expressu" stworzył wyjątkowy quiz dotyczący znanych przebojów muzycznych. W naszym dynamicznym teście koncentrujemy się na... kolorach! Eksperci muzyczni nie powinni mieć trudności, jednak najwyższe noty zarezerwowane są za wynik 9/10! Zachęcamy do udziału w zabawie na se.pl i życzymy wszystkim powodzenia.

i

  • Quiz "Super Expressu" poświęcony kolorom w muzycznych hitach zawiera 10 pytań. W każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna!
  • Prawdziwi fani muzyki powinni zdobyć przynajmniej 9/10! Pytamy o utwory rockowe, metalowe, hip-hopowe i popowe.
  • Kolory były wykorzystywane przez najważniejsze kapele ze świata muzyki. Nic więc dziwnego, że większość naszych czytelników będzie kojarzyła te przeboje!

QUIZ o muzyce. Kolory w wielkich hitach. Sprawdź swoją wiedzę!

Dziennikarz "Super Expressu" przygotował autorski quiz o hitach muzycznych, które podbijały Polskę i świat. W teście znajdziecie przeboje z dawnych lat, ale również te, które ujrzały światło dzienne w XXI wieku. Rock, metal, pop, rap - wszystkie te gatunki znalazły się w tym wyjątkowym quizie muzycznym. Założymy się, że przy dziewiątym pytaniu pojawią się zagwozdki. 

Poniżej znajdziecie nasz quiz, składający się z dziesięciu pytań. Każde pytanie zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Życzymy powodzenia i rzecz jasna dobrej zabawy!

Pytanie 1 z 10
Zespół Sztywny Pal Azji opowiada nam o "Łożu w kolorze...."

