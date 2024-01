Imieniny Małgorzaty, 18 stycznia. Piękne, delikatne, tradycyjne życzenia imieninowe dla Gosi. Do wysłania lub wyrecytowania

Policjanci z Kolna otrzymali zgłoszenie o oszustwach i kradzieżach z włamaniem na internetowe konto bankowe. - Pokrzywdzona poinformowała mundurowych, że zostały zaciągnięte na nią pożyczki w Internecie i z jej konta zniknęły pieniądze. O to wszystko podejrzewała swoją koleżankę, u której podczas wizyty urządziła sobie drzemkę - informuje oficer prasowy KPP w Kolnie. Okazało się, że jej 34-letnia koleżanka wzięła jej telefon i zaciągnęła na nią 3 pożyczki. W między czasie poszła do bankomatu i wypłaciła część tych pieniędzy. Zdążyła też zajść do sklepu i zrobić zakupy.

Następnego dnia kobiety wspólnie wybrały się na zakupy. 34-latka pod pretekstem przeprowadzenia rozmowy, poprosiła o telefon. - Wtedy też wykorzystała nieuwagę pokrzywdzonej i zapłaciła przy użyciu jej telefonu za swoje zakupy. Łupem 34-latki padło łącznie ponad 1300 złotych - opisuje oficer prasowy. Mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego usłyszała łącznie 4 zarzuty, oszustwa i kradzieży z włamaniem na konto bankowe. Zgodnie z kodeksem karnym za te przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

