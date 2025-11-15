Konkretne opady śniegu zmierzają do Polski. Jest data ataku zimy

- Opady śniegu tuż tuż! Atak zimy w Polsce jest kwestią godzin? Potwierdzają to prognozy specjalistów z IMGW i nie tylko. Specjalistyczne modele pokazują, że w drugiej połowie listopada zima pokaże, na co ją stać.
- Ciekawie wygląda m.in. prognoza na 18 listopada. Wygląda na to, że przydadzą się łopaty do odśnieżania, a opony już dawno powinny zostać wymienione!
- Analizę prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz modela CFS prezentujemy poniżej.
Kiedy spadnie śnieg? Opady w Polsce to kwestia kilku dni
Kalendarzowa zima rozpocznie się 22 grudnia, ale już wcześniej przekonamy się, co potrafi ta pora roku. W prognozach IMGW na weekend 16-17 listopada widać deszcz ze śniegiem na północnym wschodzie kraju. Województwo podlaskie jest przyzwyczajone do niskich temperatur i białego puchu, ale w tym roku bardzo szybko zmierzy się z zimowymi warunkami. Co więcej, to właśnie tam 18 listopada opady śniegu będą silniejsze. Możliwe suma opadów nawet do 5-10 cm. Temperatury będą plusowe, więc śnieg nie będzie się długo utrzymywać, ale na pewno wpłynie na stan dróg.
Prognoza IMGW na 18 listopada. Śnieg na mapie Instytutu
Śnieg to nie wszystko. Atak zimy z niskimi temperaturami
Wyliczenia, które widzimy na modelu CFS pokrywają się z prognozami IMGW na przyszły tydzień. Ciekawie wygląda również czwartek, 20 listopada. Śnieg powinien zagościć na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, a na północy temperatury maksymalne mogą nie przekroczyć 2 stopni Celsjusza. Nocami termometry pokażą wyraźny minus, co trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu poranka i podróży samochodem. Wygląda na to, że z dwucyfrowymi temperaturami trzeba się będzie pożegnać na dłuższy czas. W prognozach długoterminowych nie widać takowych w końcówce 2025 roku.
Jak przygotować samochód na zimę?
- Wymień opony na zimowe
- Sprawdź, czy masz zimowy płyn do spryskiwaczy
- Sprawdź stan akumulatora
- Sprawdź poziom płynu chłodniczego
- Sprawdź stan hamulców
- Sprawdź, czy masz pod ręką skrobaczkę