Konkretne opady śniegu zmierzają do Polski. Jest data ataku zimy

Opady śniegu tuż tuż! Atak zimy w Polsce jest kwestią godzin? Potwierdzają to prognozy specjalistów z IMGW i nie tylko. Specjalistyczne modele pokazują, że w drugiej połowie listopada zima pokaże, na co ją stać.

Ciekawie wygląda m.in. prognoza na 18 listopada. Wygląda na to, że przydadzą się łopaty do odśnieżania, a opony już dawno powinny zostać wymienione!

Analizę prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz modela CFS prezentujemy poniżej.

Kiedy spadnie śnieg? Opady w Polsce to kwestia kilku dni

Kalendarzowa zima rozpocznie się 22 grudnia, ale już wcześniej przekonamy się, co potrafi ta pora roku. W prognozach IMGW na weekend 16-17 listopada widać deszcz ze śniegiem na północnym wschodzie kraju. Województwo podlaskie jest przyzwyczajone do niskich temperatur i białego puchu, ale w tym roku bardzo szybko zmierzy się z zimowymi warunkami. Co więcej, to właśnie tam 18 listopada opady śniegu będą silniejsze. Możliwe suma opadów nawet do 5-10 cm. Temperatury będą plusowe, więc śnieg nie będzie się długo utrzymywać, ale na pewno wpłynie na stan dróg.

Prognoza IMGW na 18 listopada. Śnieg na mapie Instytutu

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Śnieg w prognozie IMGW na 18 listopada

Śnieg to nie wszystko. Atak zimy z niskimi temperaturami

Wyliczenia, które widzimy na modelu CFS pokrywają się z prognozami IMGW na przyszły tydzień. Ciekawie wygląda również czwartek, 20 listopada. Śnieg powinien zagościć na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, a na północy temperatury maksymalne mogą nie przekroczyć 2 stopni Celsjusza. Nocami termometry pokażą wyraźny minus, co trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu poranka i podróży samochodem. Wygląda na to, że z dwucyfrowymi temperaturami trzeba się będzie pożegnać na dłuższy czas. W prognozach długoterminowych nie widać takowych w końcówce 2025 roku.

