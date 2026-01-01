QUIZ. To wydarzy się w 2026 roku. Nie wiesz? Uzupełnij swój kalendarz! Pytanie 1 z 10 Rok 2026 ogłoszono m.in. rokiem Andrzeja Wajdy w 100. rocznicę urodzin oraz... 5 rocznicę śmierci 10 rocznicę śmierci 15 rocznicę śmierci Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.