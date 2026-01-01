QUIZ. To wydarzy się w 2026 roku. Nie wiesz? Uzupełnij swój kalendarz!

Piotr Margielewski
2026-01-01 4:00

Sprawdź swoją wiedzę o nadchodzących wydarzeniach! Rok 2026 zapowiada się niezwykle interesująco. Czy wiesz, co nas wtedy czeka? Rozwiąż quiz i przekonaj się, czy masz wszystko pod kontrolą!

Autor: Dean Drobot/ Shutterstock
Pytanie 1 z 10
Rok 2026 ogłoszono m.in. rokiem Andrzeja Wajdy w 100. rocznicę urodzin oraz...

