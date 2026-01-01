Grób tragicznie zmarłego Adama tonie w bieli. Poruszający widok po pogrzebie 18-latka

Adam Kardasz
Adam Kardasz
SES
vera
2026-01-01 4:30

Grób 18-letniego Adama Fronczyka, który zginął po pobiciu przed dyskoteką w Wnorach-Wiechach, zamienił się w morze białych kwiatów. Tuż po uroczystościach pogrzebowych na świeżej mogile zaczęły pojawiać się kolejne wiązanki, pojedyncze róże, bukiety od przyjaciół, sąsiadów i ludzi, którzy nawet nie znali chłopaka, ale poruszyła ich jego historia. Wśród nich wyróżnia się ogromne serce ułożone z białych róż — symbol czystej miłości i niewyobrażalnej straty.

Białystok SE Google News

Biel, która mówi więcej niż słowa

Na cmentarzu w Goworowie panuje cisza, którą przerywa jedynie szelest zniczy i kroków odwiedzających. Grób Adama jest niemal niewidoczny spod kwiatów. Białe róże, lilie, goździki i chryzantemy tworzą jednolitą, jasną taflę — jakby cała społeczność chciała przykryć tę tragedię gestem solidarności.

Polecany artykuł:

Tysiące osób na pogrzebie Adama Fronczyka. 18-latek zginął pod dyskoteką

„Miał wspaniałe marzenia”

Rodzina wciąż nie może uwierzyć, że ich spokojny, pracowity chłopak zginął w tak bezsensowny sposób. Adam kochał rolnictwo, maszyny, pracę na ziemi. Dwa tygodnie przed śmiercią rodzice przepisali na niego gospodarstwo. Miał plany, które dopiero zaczynały nabierać kształtu.

— Tak bardzo się cieszył, że zaczyna dorosłe życie jako prawdziwy rolnik. Miał wspaniałe marzenia, które właśnie zaczynały mu się spełniać. Wszystko skończyło się przez jednego agresywnego idiotę — mówi jego siostra, nie kryjąc łez i gniewu.

Tragedia, która poruszyła tysiące

W pogrzebie Adama uczestniczyły tłumy. Jak informowaliśmy wcześniej, „w ostatnim pożegnaniu 18-letniego Adama wzięło udział kilka tysięcy osób: rodzina, przyjaciele, mieszkańcy gminy oraz ci wszyscy, których poruszyła śmierć ucznia Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie”. Teraz te same osoby wracają na cmentarz, by zostawić kwiat, znicz, modlitwę.

To właśnie dlatego grób wygląda dziś jak biały ocean — symbol żałoby, ale też jedności i wsparcia.

Śledztwo trwa

Według ustaleń śledczych głównym podejrzanym jest Maciej I., który miał uderzyć Adama w głowę, doprowadzając do jego upadku na beton. Obrażenia — krwiaki podtwardówkowe i obrzęk mózgu — okazały się śmiertelne. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet dożywocie.

Polecany artykuł:

"Odszedł tak nagle". Szkoła żegna 18-letniego Adama, który zginął pod dyskoteką
Grób 18-letniego Adama utonął w kwiatach
8 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Grób Jakuba Sz., który zginął w wypadku w Sierczy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KWIATY
ZABÓJSTWO
GRÓB
POGRZEB
RÓŻE