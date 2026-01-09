Zabójstwo w Bielsku Podlaskim. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety

Funkcjonariusze szybko zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety. Zatrzymanie miało miejsce na osiedlu, w niewielkiej odległości od mieszkania, w którym znaleziono zwłoki. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM, podejrzany jest osobą spokrewnioną z ofiarą.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i ustalając przebieg wydarzeń. Śledczy nie podają na razie szczegółów dotyczących okoliczności zbrodni ani możliwego motywu.

Zatrzymany mężczyzna ma zostać przesłuchany w najbliższym czasie. Od wyników tych czynności zależeć będą dalsze decyzje procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów.