Zabójstwo w Bielsku Podlaskim. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-09 21:47

W jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia - ustaliło RMF FM. W piątek (9 stycznia) ujawniono ciało kobiety. Sprawa jest traktowana jako zabójstwo, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Zabójstwo w Bielsku Podlaskim. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze szybko zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety. Zatrzymanie miało miejsce na osiedlu, w niewielkiej odległości od mieszkania, w którym znaleziono zwłoki. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM, podejrzany jest osobą spokrewnioną z ofiarą.

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i ustalając przebieg wydarzeń. Śledczy nie podają na razie szczegółów dotyczących okoliczności zbrodni ani możliwego motywu.

Czytaj też: 6-letnia dziewczynka ugodzona nożem przez ojca. Brat ofiary ujawnia, co się działo w tej rodzinie

Zatrzymany mężczyzna ma zostać przesłuchany w najbliższym czasie. Od wyników tych czynności zależeć będą dalsze decyzje procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów.

Pokój Zbrodni - Zabójstwo pod Warszawą. Były mąż zabił żonę, a syn zawiadomił policję
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIELSK PODLASKI