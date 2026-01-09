Rolnicy. Podlasie. Co się stało w Plutyczach? Komunikat produkcji

Jastrząb i Gienek ruszają na negocjacje związane z zakupem pszenicy na paszę dla gołębi i drobiu. Rozmowy handlowe szybko schodzą jednak na nieoczekiwane tory – bohaterowie zdradzają, co łączy ich ze znanym bokserem Mikem Tysonem. Po zakończonych targach wracają do codziennych obowiązków. W Plutyczach czeka kolczykowanie bydła, a także chwila wytchnienia w bardzo niecodziennej formie. Przytulanie drzew, traktowane jako sposób na relaks, okazuje się zaskakująco skuteczne.

W Bronowie trwa duże, rodzinne sprzątanie. Agnieszka i Jarek zabierają się za mycie okien w oborze, co oznacza pracę na wysokościach i… wymianę zdań. Szybko wywiązuje się żartobliwa dyskusja o tym, kto powinien pracować na górze, a kto na dole. Po zakończeniu porządków przychodzi czas na modernizację – wymiana oświetlenia sprawia, że obora zyskuje nowe światło i zupełnie świeży wygląd.

W Tykocinie widzowie ponownie obserwują codzienne przekomarzania Szymka i Patrycji. Drobne uszczypliwości towarzyszą rutynowym obowiązkom, jednak uwagę przyciąga nietypowe zachowanie młodego gospodarza. Szymek zaczyna zamiatać żwirówkę, co rodzi pytania o powód takiego działania. Premiera zapowiadanego odcinka w niedzielę (11.01) o godzinie 20 na Fokus TV.