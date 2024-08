Starszy posterunkowy Daniel Gawrylik zginął na służbie. Doszło do niekontrolowanego wystrzału

CO TO TAKIEGO?

W poniedziałek (26 sierpnia) na drogach województwa podlaskiego policjanci prowadzą wzmożone kontrolę kierowców. Trwa akcja "trzeźwość". Są już pierwsze efekty. Do godziny 7 policjanci zatrzymali na drogach 17 osób, które wsiadły za kierownicę na podwójnym gazie. Na Szosie Baranowickiej policjanci z białostockiej drogówki kilkanaście minut po 6 policjanci zatrzymali kierowcę Forda, który w organizmie miał 0,5 promila alkoholu. O 7.30 pojawiła się informacja, że "wpadło" już 25 kierowców na podwójnym gazie. Pijani kierowcy to prawdziwa plaga polskich dróg. Statystyki pod tym względem są zatrważające.

- Tylko do końca lipca policjanci zatrzymali blisko 1000 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę na podwójnym gazie; nietrzeźwi kierowcy spowodowali 15 wypadków drogowych, a to prawie 8% ogółu wypadków - informuje podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Pijani sprawcy wypadków. Te tragedie wstrząsnęły Polską

Co chwila słychać o wypadkach, w których sprawcami są właśnie osoby kierujące autem pod wpływem alkoholu. Nie pomagają ciągłe apele policjantów i przerażające przykłady z życia. W 2023 roku pijana matka pędziła swoim lexusem 140 km/h. Doszło do wypadku, w którym zginął jej 3,5-letni synek. W tym samym roku we wsi Boksycka na przedmieściach Ostrowca Świętokrzyskiego pijany kierowcy spowodował wypadek, w którym zginęło pięć osób wracających z wesela.

i Autor: KWP Białystok Do godziny 7.30 wpadło już 25 pijanych kierowców.

Policyjne kontrole trzeźwości mają charakter cykliczny. Podczas majowej akcji, tylko jednego dnia, policjanci z Podlasia skontrolowali trzeźwość blisko 11 tysięcy kierowców. 37 z nich wsiadło za kierownicę na "podwójnym gazie". Niechlubną rekordzistką okazała się 46-latka z Białegostoku, która wsiadła za kierownicę audi mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Za jazdę po alkoholu można stracić auto

14 marca 2024 roku w życie weszły przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Przepadek pojazdu mechanicznego będzie orzekany, jeżeli kierujący pojazd mechaniczny jest pod wpływem alkoholu, a zawartość alkoholu w jego organizmie jest wyższa niż 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu lub 1,5 promila we krwi.

Jechał pijany i tylko cudem nie zabił małej dziewczynki. Więzienie nic go nie nauczyło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.