Konwencjonalne życzenia świąteczne i noworoczne. Dla rodziców, żony, męża, dziewczyny lub chłopaka

Zabawne i pełne humoru życzenia, wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie

Choinki świecącej, gwiazdki błyszczącej, pysznej kolacji, sylwestrowej libacji, gwiazdora grubego, kaca ogromnego, wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń!

By Ci wszystko pasowało, by kłopotów było mało. By się wiodło znakomicie, by wesołe było życie. Sto całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek.

Ile ozdób na choince, ile kartek leży w skrzynce, ile potraw jest na stole, ile siana masz w stodole, ile spadło w górach śniegu, ile czasu spędzasz w biegu. Tyle w święta miej radości, dobra, ciepła i miłości.

Prezentów pod choinką, pieniędzy w portfelu i dużo, dużo zdrowia!

Karpia szalonego, renifera pijanego. Mikołaja bogatego, bałwana śnieżnego. Sylwestra szampańskiego oraz szczęśliwego wskoku do Nowego Roku!

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki. Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe!

Dużo prezentów, mało w życiu zakrętów! Dużo bąbelków w szampanie i kogoś kto Ci zrobi śniadanie! A na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku!

Proste życzenia na Boże Narodzenie 2022 [SMS, Facebook, Messenger]

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę całej Twojej rodzinie wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, błogosławieństwa bożego i miłości!

Na nadchodzące, radosne Święta i zbliżający się Nowy Rok, niechaj Chrystusa siła niepojęta, rozjaśni każdy życia mrok.

Niech nowonarodzony Jezus Chrystus błogosławi całej Twojej rodzinie.

Wesołych Świąt! Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Piękne, wyjątkowe i zabawne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia [SMS, FACEBOOK]

Niech te najbliższe świąteczne dni będą wyjątkowe. Niech przyniosą Wam wiele budujących myśli, pozwalających z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku! Pełnych ciepła, spokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 2023 roku życzy...

Życzę Ci zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym.

Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą dla nas wszystkich okazją do wielu spotkań w domach. Niech święta przyniosą nam radość i nadzieję na lepsze jutro.

Wszystkiego najlepszego! Zdrowia, szczęścia, pomyślności na Nowy Rok. Niech w Twoim sercu nigdy nie zabraknie Boga.

W noc wigilijną, w blasku świec, melodia kolęd płynie w mrok, niech ci przyniesie radości moc i wiele szczęścia w Nowy Rok!

Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia dla całej Waszej rodziny życzy...

Z okazji świat Bożego Narodzenia życzę całej Twojej rodzinie dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności na Nowy Rok.

Boże Narodzenie. Gotowe życzenia świąteczne dla zabieganych. Kapitalne pomysły na świątecznego SMS [EMAIL, Facebook, Instagram]

