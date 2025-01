W środę IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na wschodzie kraju. Alerty objęły m.in. południe woj. podlaskiego (m.in. Białystok, Łomża, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie). Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a minimalna przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 20 w środę, do godz. 8 w czwartek.

Wydano również ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi w pasie od Białegostoku do Zielonej Góry. - Prognozowane są miejscami słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź – wskazano w komunikacie. Alerty będą obowiązywać od godz. 5.00 w czwartek do godz. 10.00 w czwartek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OBLODZENIE 1°Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg, chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenieod 2025-01-08 18:00 do 2025-01-09 08:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/LTUbmhFjya— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 8, 2025