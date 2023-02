"Na noc zamykajcie go w pokoju". 22-latek oskarżony o potworną zbrodnię

Do tego zdarzenia doszło pod koniec stycznia we wsi Kamień (gmina Sztabin, pow. augustowski). Do nieużytkowanej studni bez wody wpadł kot. Zwierzak znajdował się na około 10 metrach. Strażacy zdemontowali drewniane wykończenie studni wraz z daszkiem, następnie sprawdzili skład powietrza przy dnie studni. - Sprawiono drabinę nasadkową, po której ratownik zabezpieczony w sprzęt ochrony układu oddechowego oraz linkę ratowniczą zszedł, aby uwolnić zwierzę - informuje mł. kpt. Marek Matyskiel z KP PSP w Augustowie. Po ewakuacji kot w dobrej kondycji został przekazany właścicielowi.

