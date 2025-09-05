Co robić w przypadku powodzi? Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Powódź to jedno z najgroźniejszych zjawisk naturalnych, które może w krótkim czasie zagrozić zdrowiu, życiu i dorobkowi całych rodzin. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć jak zachować się podczas powodzi, jak odpowiednio zabezpieczyć dom i przygotować się do ewentualnej ewakuacji. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady oparte na Poradniku bezpieczeństwa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz oficjalnych rekomendacjach.

Jak należy postępować w przypadku zagrożenia powodzią?

Śledź komunikaty służb – korzystaj z oficjalnych źródeł, takich jak Alert RCB, serwisy IMGW (hydro.imgw.pl) czy strony lokalnych władz.

Przygotuj plecak ewakuacyjny – powinien zawierać wodę, żywność, dokumenty, apteczkę, latarkę, radio na baterie i inne niezbędne rzeczy.

Sprawdź sąsiadów – upewnij się, czy osoby starsze lub potrzebujące szczególnej pomocy mają zapewnione wsparcie.

Przygotuj zwierzęta do ewakuacji – zabierz karmę, wodę i transporter.

Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

Zanim nadejdzie fala powodziowa, podejmij działania minimalizujące straty materialne:

Zabezpiecz dom workami z piaskiem i uszczelnij drzwi oraz okna

Przenieś wartościowe rzeczy, dokumenty i sprzęty elektryczne na wyższe piętra.

Wyłącz instalacje elektryczne i gazowe oraz zabezpiecz włazy kanalizacyjne

Zaparkuj pojazdy w bezpiecznym miejscu, poza zagrożonym terenem.

Te działania pozwolą ochronić dom przed powodzią i zmniejszą ryzyko strat.

Co robić w przypadku powodzi?

Postępuj zgodnie z poleceniami służb – w czasie akcji ratowniczej liczy się dyscyplina i szybka reakcja. Nie ignoruj alertów i sygnałów ewakuacyjnych – pozostawanie w zalanym terenie może zagrażać życiu. Wywieś flagę w widocznym miejscu, jeśli nie możesz się ewakuować:

biała – oznacza potrzebę ewakuacji,

czerwona – pomoc medyczna,

niebieska – żywność i woda

W czasie powodzi nie wolno:

Wchodzić do zalanych piwnic i budynków, bo grozi to porażeniem prądem lub zawaleniem konstrukcji.

Pić wody z nieznanego źródła – może być skażona.

Zatrzymywać się w nurcie rzeki czy próbować przechodzić przez wartki strumień – nawet płytka woda może porwać człowieka.

Zostawać na zalanym terenie z powodu dobytku – służby zabezpieczą mienie, ale życie ma najwyższą wartość

Ewakuacja podczas powodzi

Jeśli ogłoszona zostanie ewakuacja:

Zamknij okna i drzwi, odetnij prąd, gaz i wodę.

Zabierz plecak ewakuacyjny oraz dokumenty.

Upewnij się, że dzieci mają przy sobie informacje kontaktowe i medyczne

Pomóż osobom starszym i potrzebującym.

Skorzystaj z transportu organizowanego przez służby lub udaj się pieszo w wyznaczone miejsce.

Nie blokuj dróg samochodem – są one potrzebne dla ekip ratowniczych.

Jak chronić się przed powodzią?

Najważniejsza jest profilaktyka i przygotowanie:

Sprawdź, czy mieszkasz na terenie zagrożonym zalaniem (mapy zagrożeń znajdziesz na stronie isok.gov.pl).

Miej przygotowane zapasy wody, jedzenia i podstawowych środków higieny.

Regularnie aktualizuj rodzinny plan ewakuacyjny i przećwicz go z domownikami.

Powódź to zjawisko, które wymaga szybkiej reakcji, ale też wcześniejszego przygotowania. Wiedząc jak zachować się podczas powodzi, jak zabezpieczyć dom przed powodzią i jakie są zasady ewakuacji podczas powodzi, można uratować życie i zmniejszyć straty materialne. Kluczem jest czujność, posłuszeństwo wobec służb oraz odpowiedzialne decyzje.