Ksiądz ochrzcił Maybacha na Podlasiu. Majtał kropidłem jak szalony, wszystko się nagrało

Podlasie. Ksiądz ochrzcił Maybacha

Kupując nowy samochód, każdy marzy, by jak najdłużej działał bez szwanku. Jak to sobie zapewnić? Można spróbować pójść drogą pewnego właściciela Maybacha z Podlasia, który zwrócił się po… Boską pomoc. Poprosił księdza o poświęcenie jego nowego nabytku, aby dobrze służył przez kolejne lata i zapewniał bezpieczeństwo. "Uroczystości" towarzyszyła nawet muzyka "na żywo"!

Chrzest Maybacha. Nagranie hitem

Tygodnik NIE opublikował nagranie z tej wyjątkowej sytuacji. Nie co dzień bowiem ogląda się "chrzest Maybacha". Na krótkim wideo doskonale widać na grupę ludzi zgromadzonych przy nowym samochodzie zaparkowanym pod domem oraz księdza błogosławiącego pojazd. Duchowny nie żałował wody święconej. Po modlitwie odmówionej wspólnie ze zgromadzonymi, majtał kropidłem jak szalony! "Uroczystość" uświetnił akordeonista, który przygrywał do kościelnych pieśni.

Internauci bezlitośni

Pod nagraniem w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci byli bezlitośni. Ich śmiechom nie było końca. Oto kilka przykładowych komentarzy:

"Dzięki temu sakramentowi można parkować na miejscu dla inwalidów"

"Chrzestny raz na rok musi zapłacić za przegląd"

"Maybach? Dziwne imię dla dziecka"

"Jak to wytłumaczyć znajomym z zagranicy?"

"To może i pralki, zmywarki, czy inny sprzęt, żeby nie popsuł się dzień po gwarancji? Tak profilaktycznie i za "co łaska" oczywiście?"

Drogie auto potrzebuje boskiej ochrony?

Cóż, nie ma co się dziwić, że właściciel nowego auta sięgnął po najwyższy kaliber ochrony swojego dobytku. Kupiony samochód do najtańszych nie należy. W polskich salonach cennik Mercedesa-Maybacha Klasy S zaczyna się aktualnie od 917 300 złotych za wersję S 580 4MATIC. Droższy jest wariant S 680 4MATIC z silnikiem V12, za który trzeba zapłacić co najmniej 1 175 600 złotych!

Czy widzieliście chrzest Maybacha? pic.twitter.com/is1sBPKGot— Tygodnik NIE (@TygodnikNIE) March 20, 2023