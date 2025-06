Niedźwiedz w Puszczy Knyszyńskiej

Sygnały o spotkaniu niedźwiedzia w naszej puszczy dostawaliśmy już wcześniej. Nie udało nam się wtedy potwierdzić informacji, dlatego nie robiliśmy alarmu. Zrobiliśmy nawet żart primaaprilisowy ze zmontowanym zdjęciem misia śpiącego w leśnej bimbrowni. Jednak tym razem to nie żart! Na terenie puszczy naprawdę pojawił się niedźwiedź! Poprosiliśmy o pomoc w identyfikacji naszego niedźwiedzia kolegów z Bieszczad. Na ich oko to młody, 4-letni osobnik, który szuka sobie nowego miejsca do życia. Wszczęliśmy procedurę, wypełniliśmy Kartę Informacji Przyrodniczej – mówi Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

"Miejsce do życia miałby tu świetne"

Istnieje podejrzenie, że niedźwiedź przywędrował do nas z terenu Litwy. Tam od lat obserwuje się grupę około 10 sztuk. - Może to też być migrant z Białorusi. Nie wiemy jeszcze, czy zatrzyma się tu na dłużej. Miejsce do życia miałby tu świetne. Ale jeśli nie znajdzie partnera, pójdzie dalej - uważa Rudnik.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości są zaniepokojeni. Chcą wiedzieć, gdzie niedźwiedź się obecnie znajduje i co zrobić w przypadku spotkania z nim oko w oko. - Z oczywistych względów nie informujemy, gdzie doszło do spotkania. Wiemy, że niektórzy byliby gotowi szukać go i próbować zrobić mu zdjęcie. Nie chcemy by go niepokojono. Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę tego rzadkiego zwierzęcia - podkreśla Wojciech Rudnik. Nie wiadomo dokładnie, gdzie się teraz znajduje niedźwiedz.

- Mieszkam tuż przy puszczy. Uwielbiam aktywnie spędzać czas, dlatego często biegam po lesie lub wybieram się na rowerowe przejażdżki. Teraz nie wiem, czy odważę się sama wbiec do puszczy. Wiedziałam, że zawsze mogę spotkać dzika lub wilki, ale niedźwiedź? Z drugiej strony to nawet fajnie, jeśli niedźwiedzie się tu osiedlą. To ogromny kompleks leśny, i na pewno znajdzie się tu miejsce dla jednego albo kilku niedźwiedzi. Wierzę, że nie zrobią nikomu krzywdy. Żyją w Bieszczadach i jakoś nikomu tam nie przeszkadzają - uważa Agnieszka Gotówko (43 l.) mieszkanka Czarnej Wsi Kościelnej.

Jak się zachować, gdy zobaczymy w lesie niedźwiedzia?

- To ogromna puszcza, a on czuje się tu jak w domu. Możemy potwierdzić, że spotkanie oko w oko z niedźwiedziem może być niebezpieczne. Zwłaszcza jeśli go zaskoczymy i poczuje się zagrożony. Dlatego podajemy kilka zasad, które pomogą albo nie spotkać niedźwiedzia, albo uchronią przed tragicznymi skutkami ataku - mówi Rudnik.

Przypominamy praktyczne wskazówki jak należy się zachować w terenie, gdzie mogą występować niedźwiedzie.

Rób wszystko, aby nie zaskoczyć niedźwiedzia.

Poruszając się po lesie nie chodź bezszelestnie - śpiewaj, rozmawiaj, pogwizduj, a niedźwiedź na pewno będzie wiedział, że jesteś i się usunie lub da znać, że jest w pobliżu.

Nasłuchuj odgłosów i obserwuj teren (niedźwiedź się usunie lub da znać, że jest w pobliżu).

Staraj się poruszać z wiatrem (miej wiatr w plecy).

Widząc świeże tropy niedźwiedzia nie podążaj w ich kierunku.

Omijaj gęstwiny, młodniki, jeżeli nie musisz w nie wchodzić.

Poruszaj się drogami i szlakami.

Idąc z psem nie puszczaj go luzem.

Nie zostawiaj jedzenia, nie karm zwierząt, nie wyrzucaj odpadków spożywczych w pobliżu zabudowań – może to zwabić niedźwiedzia.

Co zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Zachowaj spokój i nie panikuj.

Nie zbliżaj się do niedźwiedzia.

Wycofaj się cicho i powoli - nie biegnij!

Podczas bliskiego spotkania nie patrz drapieżnikowi w oczy (dla zwierzęcia to sygnał agresji).

Gdy widzisz, że dojdzie do bezpośredniego ataku, postaraj się odwrócić uwagę niedźwiedzia, kładąc przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, coś znacznego).

W przypadku, kiedy to nie pomoże połóż się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej. Rękami osłaniaj szyję i głowę. Kiedy atak ustanie, pozostań w pozycji leżącej i poczekaj aż niedźwiedź oddali się definitywnie.

Komunikat "Co robić, gdy spotkamy niedźwiedzia w lesie?" pojawił się również na stronie Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

