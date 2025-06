Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 19 w rejonie miejscowości Wierzchłowce. Mundurowi zwrócili uwagę na audi, w którym niesprawne było światło kierunkowskazu. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi 21-letnia mieszkanka gminy Sokółka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że kobieta ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do lutego 2027 roku.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że 21-latka prowadziła pojazd pod wpływem narkotyków. Badanie narkotesterem wykazało obecność amfetaminy w organizmie kobiety. Kierującej pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Dodatkowo, podczas kontroli ujawniono przy niej środki odurzające – wstępne badania potwierdziły, że była to amfetamina.

Czytaj też: Zginął wysiadając z autobusu. Ruszył proces kierowcy autobusu oskarżonego o śmierć pasażera

Rutynowa kontrola. 21-latka prowadziła po narkotykach, pasażer poszukiwany

Z kobietą podróżował 23-letni mężczyzna. Sprawdzenie w policyjnych bazach danych wykazało, że jest on osobą poszukiwaną celem odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu.

Przypominamy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), natomiast za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności (art. 244 kodeksu karnego).

Policja przygotowuje się na wzmożony ruch w związku z długim weekendem

W związku z przypadającym w dniach 19–22 czerwca 2025 roku długim weekendem związanym ze Świętem Bożego Ciała, funkcjonariusze ruchu drogowego spodziewają się istotnego wzrostu natężenia ruchu na krajowych trasach. Dla policjantów będą to dni wzmożonej służby, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i płynności przemieszczania się podróżnych.

Priorytetem działań będzie nadzorowanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras w rejonie odbywających się uroczystości religijnych. W miejscach występowania większych zatorów i utrudnień funkcjonariusze podejmą ręczną regulację ruchu, by zminimalizować ryzyko zdarzeń drogowych oraz zapewnić sprawny przejazd wszystkim uczestnikom ruchu.

Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.