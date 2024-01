i Autor: Wojciech Olkusnik/East News

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa 2024 dla 230 tys. osób. Wezwanie mogą otrzymać również kobiety

jch 10:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia. Kwalifikacja wojskowa nie oznacza poboru do wojska. Osoby, które zostaną wezwane na kwalifikację, zostaną ocenione pod kątem zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. W kwalifikacji wezmą udział również kobiety.