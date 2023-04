Kwalifikacja wojskowa. W 2023 roku nowe badanie obowiązkowe dla wszystkich. O co chodzi?

QUIZ. Licealne lektury. Pytamy tylko o to, kto napisał daną książkę! Sprawdź, jak dobrze to pamiętasz

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana po to, aby określić, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi. Co ciekawe, w tym roku kandydaci po raz pierwszy wezmą udział w obowiązkowych badaniach psychologicznych. Zgodnie z obwieszczeniem wojewody podlaskiego, kwalifikacja wojskowa w Podlaskiem będzie prowadzona od 17 kwietnia do 21 lipca. W 2023 roku wezwanie na kwalifikację wojskową otrzyma 7936 osób z regionu, w tym 5518 osób z rocznica 2004 oraz 395 kobiet. - To głównie kobiety, które kończą studia lekarskie, weterynaryjne, ale i kierunki techniczne - np. wykształcenie morskie również predysponuje do wzięcia udziału w kwalifikacji - poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa?

Jak czytamy w "obwieszczeniu Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2023 r" do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023 w woj. podlaskim. Najważniejsze informacje. O tym trzeba pamiętać

Powołano 17 komisji lekarskich w każdym powiecie (adresy znajdziemy w obwieszczeniu). Na kwalifikację wojskową należy wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. - Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy dostaną wezwanie, że kwalifikacja to nic strasznego. Podejść należy do niej odpowiedzialnie, ale potraktować ją możemy również jako szansę - na sprawdzenie swojego stanu zdrowia oraz możliwość spotkania się z żołnierzami - uspokaja płk Jarosław Kowalewski, szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

