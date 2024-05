Limity w bankomatach. Ile można wypłacić pieniędzy z bankomatu?

Adaś pokonał raka i wrócił do przedszkola. Tak go powitali. Wzruszające nagranie

Zanim udasz się do bankomatu i włożysz kartę do urządzenia, upewnij się, jakie limity na wypłatę gotówki posiada twój bank. A te limity są różne w zależności od banku albo bankomatu. W bankomatach Euronet maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówki to 800 złotych. Dla porównania w bankomatach PKO BP to nawet 20 tys. zł dziennie. Sprawdźcie, jakie dokładnie limity obowiązują w bankach.

Ile można wypłacić z bankomatu? Dzienne limity

Santander Bank Polska - 15 tys. złotych

ING Bank Śląski - 10 tys. złotych

mBank - 10 tys. złotych

Alior Bank - 15 tys. złotych

Millenium - 2 tys. zł

Pekao – 6 tys. złotych

PKO BP - 20 tys. złotych

Wypłaty w gotówki w bankomatach Euronet i Planet Cash

Bankomaty Euronet - możemy wypłacić 800 zł

Bankomaty Planet Cash - 1000 złotych, limity jest większe dla klientów banków, z którymi współpracuje Planet Cash

Domyślne limity wypłat w bankomatach możemy zmienić w aplikacji mobilnej naszego banku lub przez dedykowaną stronę internetową. Warto też wiedzieć, że bankomat nie jest studnią bez dna. Wybierając się po pieniądze, aby np. sfinalizować jakąś dużą inwestycję, trzeba mieć świadomość, że banknotów może zwyczajnie zabraknąć w bankomacie.

Wysadzili bankomat w Częstochowie. Chcieli ukraść pieniądze

