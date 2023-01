i Autor: SHUTTERSTOCK Dezynfekcja w mieszkaniu

Makabryczne odkrycie w Łomży

Łomża. "Galareta z tej kobiety została i kości". Zwłoki gniły miesiącami. Mieszkańcy bloku nie mogą pozbyć się fetoru

vera 9:13

Koszmar mieszkańców bloku komunalnego przy ul. Dmowskiego w Łomży trwa od listopada 2022 i trwa do tej pory. W mieszkaniu na parterze zmarła kobieta. Jej ciało rozkładało się ponad dwa miesiące. "Ta kobieta spłynęła do piwnicy, w trzech workach ją wywieźli" - powiedziała portalowi 4lomza.pl mieszkanka bloku, w którym doszło do tragedii.