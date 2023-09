i Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok Łomża. Szli ulicą i zrywali plakaty wyborcze. Kuriozalny powód

Będą mieli kłopoty

Policjanci z Łomży (woj. podlaskie) zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy niszczyli plakaty wyborcze na ulicach miasta. Robili to z nudów, znieczuleni alkoholem. Teraz za to, co zrobili, będą odpowiadać przed sądem.