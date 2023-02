Łomża. Bandyta zaatakował 32-latka kijem bejsbolowym

Policjanci z Łomży (woj. podlaskie) otrzymali zgłoszenie o rozboju na jednej z ulic w mieście. - Z informacji przekazanych przez poszkodowanego wynikało, że wracając do domu niespodziewanie został zaatakowany. Napastnik miał uderzać 32-latka pałką bejsbolową, a gdy ten upadł, zabrał mu telefon i uciekł - informuje oficer prasowy. Policjanci mając rysopis agresora ustalili podejrzanego o rozbój. Okazał się nim 27-latek, który był im znany z wcześniejszych spraw. Policjanci bardzo szybko ustalili, gdzie mężczyzna może przebywać. - Kiedy zapukali do drzwi mieszkania jego znajomej ta nie kryła zdziwienia. Okazało się, że mężczyzna przed policjantami schował się w lodówce - kontynuuje oficer prasowy. Mieszkaniec Łomży trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

