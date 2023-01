Łomża. Zwolnił się z pracy i zaczął demolkę. Jego koledzy stali i patrzyli. Wezwano policję

Do tego zdarzenia doszło na w poniedziałek (23 stycznia). Po godz. 15 policjanci z Łomży otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu świeżo wyremontowanej klatki schodowej w bloku na ulicy Dmowskiego. - Na miejscu mundurowi zastali poszkodowanego właściciela firmy remontowej, który powiedział, że zniszczeń dokonał najprawdopodobniej jeden z jego pracowników. Mężczyzna straty oszacował na blisko 30 tysięcy złotych - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Policjanci ustalili, że domniemany sprawca po pracy złożył wymówienie, po czym wrócił na miejsce robót i zniszczył to, co sam wcześniej wyremontował. Znaleziono świadków, którzy widzieli jak mężczyzna niszczył terakotę, który wcześniej układał. - Niespełna dwie godziny później zaskoczony 39-latek był w rękach łomżyńskich kryminalnych. Mieszkaniec gminy Kolno nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania - kontynuuje oficer prasowy. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. 39-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

