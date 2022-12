Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Zdarzenie zarejestrowała kamera ciężarówki stojącej w kolejce do przejścia granicznego w Bobrownikach. Radiowóz podlaskiego oddziału KAS pędził pod prąd, na sygnałach świetlnych. Poszkodowany zwierzak od razu podniósł się z drogi i ruszył w stronę linii drzew. Zdarzenia drogowe z udziałem dzikim zwierząt to częste zjawisko na drogach woj. podlaskiego. Spotkanie rozpędzonego samochodu z przechodzącym przez jezdnię ważącym nawet pół tony zwierzęciem może skończyć się tragedią. W 2018 roku w zderzeniu z łosiem zginęła sołtys we wsi Jakubowskie.

Łoś potrącony na DK 65. Szokujące nagranie

- Zwierzę wyszło na jezdnię zza ciężarówki stojącej w kolejce do przejścia, pod nadjeżdżający radiowóz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został radiowóz. Z relacji świadków wiemy, że zwierzę przeżyło i oddaliło się do lasu. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która nie stwierdziła naruszenia przepisów ruchu drogowego przez funkcjonariuszy - powiedział "Kurierowi Porannemu" rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Łoś to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych. Według szacunków z 2020 roku, populacja łosia liczy w Polsce około 20 tys. osobników. Najwięcej tych zwierząt żyje w północno-wschodniej części kraju.