Dwie duże wygrane w jednym województwie. Farciarze się cieszą, a rodzina zazdrości

Augustów. Główna wygrana w Mini Lotto

Ostatnie losowanie w grach Lotto okazało się wyjątkowo udane dla graczy z Augustowa i Białegostoku. W tych miastach mieszkają szczęściarze, którzy zdobyli główne wygrane. W Augustowie odnotowano wygraną w Mini Lotto. Farciarz wzbogaci się o... 91 741 zł. Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO na Rynek Zygmunta Augusta 28. Przypominamy, że w losowaniu numer 6688, które odbyło się w środę 21.08.2024 padły następujące liczby: 3, 9, 15, 30, 41. W Polsce aż czterem osobom udało się trafić komplet tych liczb, dlatego główna wygrana to "tylko" 91 741 zł. Przypominamy, że losowania w Mini Lotto odbywają się codziennie o godz. 22. Jeden zakład kosztuje 1,50 zł.

Najwyższe wygrane w historii Mini Lotto

Mniów - 478 712,40 zł - 2019 rok

Zabrze - 464 084,70 zł - 2020 rok

lotto.pl - 454 202,10 zł, system: 11 z 42 - 2024 rok

Żywiec - 447 971,40 zł, system: 6 z 42 - 2023 rok

Świnoujście - 444 873,00 zł - 2024 rok

W Białymstoku główna wygrana w "Szybkie 600"

Z kolei w Białymstoku padła główna wygrana w grze "Szybkie 600". Jeden zakład kosztuje 2 zł, a losowania odbywają się co 4 minuty. Wygraną można zwiększyć, dopłacając do zakładu i zwiększając stawkę. Mieszkaniec Białegostoku wybrał podstawowy wariant gry. Miał szczęście, bo zgarnął główną wygraną, czyli 600 zł wypłacane co tydzień przez rok. Wygrana została odnotowana 21 sierpnia. Udany zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Łąkowej 3.

Najwyższe wygrane w "Szybkie 600"

lotto.pl - 6000 zł co tydzień przez rok + PREMIA 600,00 zł - 2021 rok

lotto.pl - 6000 zł co tydzień przez rok - 2024 rok

Sławków - 6000 zł co tydzień przez rok - 2020 rok

Dąbrowa Górnicza - 6000 zł co tydzień - 2020 rok

Międzyrzec Podlaski - 3600 zł co tydzień przez rok - 2021 rok

