Kumulacja Lotto rozbita! Ktoś wygrał ponad 33 miliony złotych

Wyniki Lotto z soboty, 3 grudnia. Kumulacja rozbita! Ktoś wygrał 33 miliony złotych! Sprawdź, czy wygrałeś

Kumulacja w Lotto

Lotto. W sobotę (3.12.2022) do wygrania było ponad 33 miliony złotych. To efekt kilku tygodni bez trafionej "szóstki". Gracze Lotto z całej Polski tłumnie ruszyli do kolektur, aby spróbować szczęścia. Okazało się, że w sobotę (3 grudnia) udało się rozbić kumulację. Ktoś wygrał ponad 33 miliony złotych.