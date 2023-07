"Łukaszenko wykorzysta ich przeciwko nam". Mieszkańcy Podlasia boją się Grupy Wagnera

W związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią, podjąłem decyzję o wzmocnieniu naszych sił grupą 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji i kontrterrorystami. Dołączą oni do 5000 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2000 żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa tej granicy Polski - poinformował w niedzielę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wśród mieszkańców przygranicznych miejscowości wyraźny niepokój budzi świadomość, że na Białorusi przebywają najemnicy z Grupy Wagnera. Istnieją obawy, że Łukaszenko będzie chciał wykorzystać bojowników do destabilizacji sytuacji na granicy z Polską. Z mieszkańcami przygranicznych miejscowości rozmawiał reporter "Faktu". - Prędzej czy później Łukaszenko ich wykorzysta przeciwko nam, żeby oni porozwalali te płoty, które nasi postawili na granicy. Przecież grupa Wagnera to w większości kryminaliści, którzy nie mają nic do stracenia. To sami mordercy, dostaną pieniądze i zrobią to co im się każe - uważa jeden z mieszkańców Krynek.

- Wagnerowcy to najemnicy, nie wiadomo co może nas z ich strony spotkać, są nieobliczalni i trochę z tego powodu trochę jesteśmy zaniepokojeni - dodaje inny rolnik.

- Moim zdaniem nikt nie będzie na tyle głupi, żeby zaryzykować konflikt. Tutaj mamy lasy, bagna, pełno jest owadów i komarów. Grupy Wagnera nam tu nie potrzeba - uważa mieszkaniec wsi Ozierany Małe.

Zapora na granicy z Białorusią gotowa. To największa inwestycja w historii Straży Granicznej