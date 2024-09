To już dwunasta edycja budżetu obywatelskiego Łomży. Tym razem do podziału na projekty, które zwyciężą w głosowaniu, jest 2,5 mln zł.

27 konkurencyjnych projektów w dwóch kategoriach. Zdecydują głosy mieszkańców Łomży

W pierwszym etapie zgłoszono 35 wniosków, ale po ich formalnej i merytorycznej weryfikacji do głosowania zakwalifikowano 27 pomysłów: dziewięć w kategorii ogólnomiejskiej i osiemnaście w osiedlowej.

Na ostatecznej liście znalazły się projekty infrastrukturalne, związane ze sportem, organizacją wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, z zielenią w miejskiej przestrzeni w Łomży i prozwierzęce.

Jak to wygląda w szczegółach? Ktoś na przykład proponuje organizację "Dnia sąsiada", czyli kilkugodzinnego integracyjnego spotkania w okresie wiosenno-letnim, którego koszt miałby zamknąć się w kwocie 20 tys. zł. Z kolei 100 tys. zł miałaby pochłonąć "Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Wesołej", zakładająca budowę siłowni i placu zabaw na świeżym powietrzu.

Wśród pomysłów na poprawę infrastruktury są na przykład:

przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2C,

montaż luster drogowych przy skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego i Wesołej,

remont ul. Moniuszki wraz z parkingami,

remont nawierzchni łącznika Szosa Zambrowska - Wąska.

Jak głosować i ile pieniędzy trafi na każde osiedle? Wyjaśniamy

Na projekty można głosować do 1 października. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy - po jednym w kategorii ogólnomiejskiej i osiedlowej. Można to zrobić w sposób tradycyjny - poprzez wrzucenie papierowej karty do urny lub elektronicznie, na przygotowanej do tego celu specjalnej stronie internetowej.

Lista zwycięskich projektów ma być znana 25 października.

Jak informują urzędnicy z Łomży, do realizacji trafią pomysły, które uzyskają największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach - aż do wyczerpania kwot budżetu.

Z puli 2,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 1 mln zł, a w przypadku osiedlowych - 100 tys. na każde osiedle. Jest jednak istotny warunek - w przypadku propozycji ogólnomiejskich konieczne jest uzyskanie co najmniej 500 głosów, a osiedlowych - co najmniej 50 głosów.

