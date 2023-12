Śmiertelne potrącenie rowerzysty na Podlasiu. Mężczyzna nie żyje

Imieniny Adama i Ewy, 24 grudnia 2023. Fajne teksty, życzenia, rymowanki do wysłania

We wtorek na drodze serwisowej przy S8 doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali około godziny 17.28. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w Łyskach na drodze serwisowej doszło do potrącenia rowerzysty przez pojazd ciężarowy, którym kierował 36-latek. W zdarzeniu miał też uczestniczyć przejeżdżający pojazd audi, którym kierował 43-latek - informuje Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Niestety rowerzysta (mężczyzna w średnim wieku) zginął. Badania alkomatem wykazały, że kierowcy byli trzeźwi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.