Zwłoki mężczyzny znalezione przy granicy z Białorusią!

Zwłoki mężczyzny przy granicy z Białorusią

Jak podała Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji, zgłoszenie o znalezieniu zwłok mężczyzny w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego policja dostała we wtorek (21 marca) po godz. 17. Na miejsce, przez bagienny teren, funkcjonariusze i inne służby dotarły ok. godz. 20.

Według informacji z Prokuratury Rejonowej w Hajnówce wszystko wskazuje na to, że to zwłoki migranta, który przekroczył granicę z Białorusią. Na razie jednak ani policja, ani śledczy nie podają bliższych szczegółów, m.in. tego, czy przy zwłokach znaleziono jakieś dokumenty wskazujące np. na wiek i narodowość.

W śledztwie - oprócz okoliczności śmierci tej osoby - będzie również ustalana i weryfikowana tożsamość zmarłego. Zebrane w początkowej fazie postępowania dowody będą najprawdopodobniej przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią

Gdy zaczął się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

Tam prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 (gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym) do końca 2022 roku. W drugim - przypadki odnotowane od początku 2023 roku.

Dotyczą one łącznie blisko dwudziestu przypadków śmierci. Jak niedawno informował PAP rzecznik suwalskiej prokuratury Wojciech Piktel, w dziesięciu przypadkach śledczy mają już wyniki badań toksykologicznych i opinie dotyczące przyczyn zgonu; nie wskazują one na udział osób trzecich, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, spowodowana najprawdopodobniej wychłodzeniem organizmu.

Do tej pory w sześciu przypadkach wątki te zostały już umorzone wobec ustaleń, że nie było przestępstwa; kolejne cztery wątki, gdzie jest już pełny materiał dowodowy, śledczy również kończą.

Prokuratura w Hajnówce przekazała tam w ostatnich dniach - za pośrednictwem białostockiej prokuratury okręgowej - śledztwo dotyczące śmierci młodego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono 12 marca na bagnistym terenie niedaleko Białowieży. Mężczyzna miał przy sobie dokumenty wskazujące, że może to być urodzony w 2000 roku obywatel Afganistanu.