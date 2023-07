Mały Płock. Pościg za piratem drogowym. Policjanci musieli strzelać. 28-latek był kompletnie pijany

Tydzień temu w Legnicy pijany kierowca, który uciekał przed policjantami, zabił 21-letnią Aleksandrę. Vadymow L. usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie za kratami. Każdy pijany kierowca to potencjalny zabójca i wciąż trzeba o tym przypominać. W poniedziałek (24.07) w Małym Płocku koło Kolna doszło do niebezpiecznej sytuacji. Około godz. 5 policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę citroena. Mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać. W pościg za citroenem ruszyły trzy patrole. - Uciekał do pobliskiej miejscowości kilkanaście kilometrów nie reagując na polecenia do zatrzymania, prowadził samochód w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu - informuje podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.

W Janowie citroen wjechał na prywatną posesję, gdzie dalszą drogę zablokowały mu radiowozy. Bandyta próbował przejechać jednego z funkcjonariuszy. - Policjant wykorzystał broń oddając dwa strzały w kierunku tego pojazdu - opisuje rzecznik prasowy. To uspokoiło pirata drogowego. Okazało się, że za kierownicą citroena siedział 28-latek. Był kompletnie pijany. W organizmie miał blisko 2,70 promila alkoholu. Nie miał prawa jazdy, które mu wcześniej zabrano. Żeby tego było mało, razem z nim jechało dwóch pasażerów.

Na szczęście żaden z policjantów nie został ranny, ale uszkodzeniu uległy dwa radiowozy. - W miejscu zatrzymania trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności. Podczas porannych kontroli policjanci w województwie zatrzymali 24 kierowców którzy wsiedli do samochodu na podwójnym gazie - podsumowuje rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

