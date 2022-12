Piraci drogowi mają się czego bać. Policjanci z Podlasia otrzymali nowe radiowozy. To prawdziwe bestie! [ZDJĘCIA]

Małżeństwo z powiatu bielskiego usłyszało ponad 30 zarzutów. 35-latek i 33-latka podejrzani są o oszustwa na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. - Mieszkańcy powiatu bielskiego w okresie od kwietnia do listopada bieżącego roku zamawiali u lokalnych przedsiębiorców towary z odroczonym terminem płatności. W ich zainteresowaniu były głównie materiały i urządzenia budowlane, ale także materiały elektryczne oraz nawozy - informuje oficer prasowy policji w Bielsku Podlaskim. Pomimo otrzymania zamówionych towarów, nie płacili za nie. Jak ustalili śledczy, małżeństwo podpisało również umowę na wykonanie usługi remontowo-budowlanej pobierając od inwestora 130 tysięcy złotych zaliczki. Z tej umowy również się nie wywiązali. Taki proceder stał się ich stałym źródłem dochodu. Jak ustalili funkcjonariusze, łączna wartość strat, na jakie narazili pokrzywdzonych, to ponad 600 tysięcy złotych. Małżeństwu grozi do 8 lat pozbawiania wolności.

Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim. Wobec podejrzanych stosowany jest dozór policyjny.

