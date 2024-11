Zakup działki i budowa domu to dla wielu Polaków marzenie znacznie wykraczające poza możliwości finansowe. W Suwałkach (woj. podlaskie) zostanie uruchomiony wyjątkowy program. Ma on zachęcić osoby młode, planujące budowę swego domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, by nie wyjeżdżały do większych miast. Programem ma być objętych na początek 48 działek w zachodniej części Suwałk, każda z nich o powierzchni minimum 1000 metrów kwadratowych. - Wypracowaliśmy schemat tego programu i będziemy chcieli rozpocząć jego realizację jak najszybciej - zapewnia prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Miejskie działki budowlane w Suwałkach za pół ceny. Jakie warunki trzeba spełnić?

Ze specjalnej zniżki będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia lub małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ukończył 40 roku życia. Nie mogą być właścicielami innej działki miejskiej. Warunkiem jest także, by nabywca działki wybudował dom w ciągu 6 lat od dnia kupna nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku nabywca będzie miał obowiązek zwrotu bonifikaty. Podobnie się stanie, jeśli osoba ta zdecyduje się sprzedać działkę przed upływem 10 lat od dnia jej zakupu.

- Liczę też na to, że wprowadzą się do nas nowi mieszkańcy. Chcemy również ten program skierować do osób spoza miasta - dodał Renkiewicz.

