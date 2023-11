Żubr zginął potrącony przez wojskową ciężarówkę. To, jak żegnał go przyjaciel, rozrywa serce

Policjanci z Olsztyna, którzy obecnie pełnią służbę w rejonie granicy polsko-białoruskiej, w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymali do kontroli fiata. - Za jego kierownicą siedział 15-latek. Razem z nastolatkiem podróżowała jego matka - informuje oficer prasowy KPP Hajnówka. Kobieta przyznała, że 15-latek jest lepszym kierowcą i pewniej niż ona czuje się za kierownicą. Chłopak woził autem swoją mamę odkąd zaczął chodzić do 6 klasy szkoły podstawowej. - Młody mężczyzna potwierdził wersję matki i dodał, że kobieta jest słabym kierowcą. Zaznaczył, że do tej pory uszkodziła już dwie skrzynie biegów - kontynuuje oficer prasowy. 56-latka została ukarana mandatem za dopuszczenie do kierowania pojazdem przez osobę niemającą uprawnień. Natomiast losem 15-latka zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

Koszmarny wypadek pod Warszawą. Nastolatek potrącony na przejściu dla pieszych. Dziecko trafiło do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.