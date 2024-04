Kobieta z noworodkiem zatrzymana na granicy. Urodziła kilkanaście godzin wcześniej

We wtorek (16 kwietnia) około godziny 10.30 funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli kobietę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Było to na terenie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Białowieży. - W trakcie rozmowy z cudzoziemką okazało się, że to obywatelka Etiopii, która kilkanaście godzin wcześniej urodziła córeczkę. Do kobiety funkcjonariusze wezwali wojskowy ambulans, który niezwłocznie przewiózł ją i jej nowo narodzone dziecko do szpitala w Hajnówce - informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG).

W tym roku funkcjonariusze POSG udzielali pomocy medycznej 109 cudzoziemcom. - W tym zespoły interwencyjne o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym z Placówek SG Płaskiej, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce i Czeremsze działały już 13 razy w okolicach polsko-białoruskiej granicy. Pomocy udzielono 22 migrantom - dodaje Zdanowicz.

W miniony weekend (12 - 14 kwietnia) na granicy z Białorusią odnotowano 669 prób nielegalnego przedostania się do Polski.

10-11.04 na granicy z 🇧🇾 odnotowano 6⃣1⃣3⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. W kierunku patroli SG i WP rzucano konarami i kamieniami, cudzoziemcy użyli też gazu. Ucierpiał jeden funkcjonariusz. Za pomocnictwo zatrzymano 6⃣ osób. 4⃣ migrantom udzielono pomocy medycznej. pic.twitter.com/612tAtMoSV— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 12, 2024

