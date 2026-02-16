Max cudem uniknął śmierci w pożarze. To "żaroodporny" pies!

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie

- To były sekundy. Właśnie wyjęłam babkę ziemniaczaną z piekarnika. Nagle usłyszałam trzask, i ujrzałam ogień pełzający po ścianach. To było straszne! Wybiegłam na mróz, tak jak stałam, w lekkiej bluzce. Zdołałam chwycić ze stołu telefon, jednak z nerwów nie umiałam wybrać numeru alarmowego. Na szczęście sąsiedzi wezwali pomoc, a ktoś okrył mnie ciepłym paltem. "Czy ktoś został w domu?" – pytali strażacy. Nie, tylko piesek, Max. Moi synowie Wojtek (54 l.) i Kazimierz (56 l.), w tej chwili wrócili z pracy. Razem patrzyliśmy, jak ogień pochłaniał cały nasz dobytek.

Wnętrze domu przypominało rozżarzony piec. Strażacy lali tony wody, by ogień nie przeniósł się na dom sąsiadki. Na miejscu pojawił się nasz burmistrz i pani z Opieki Społecznej.

– Pomożemy wam jak tylko będziemy mogli. – zapewnili. - Dostaniecie tymczasowe mieszkanie zastępcze. Zorganizujemy pomoc. Doświadczyliśmy dużo serca od ludzi, którzy zebrali się obok. Strażacy w końcu opanowali ogień.

I wtedy zdarzył się kolejny cud!

Max uniknął śmierci. "Żaroodporny pies"

Strażak, który przeszukiwał pogorzelisko, wyniósł z popiołów przerażonego, ale całego i zdrowego Maxa!

– Schował się w szafce. Chyba nic mu nie jest! Ten psiak jest chyba żaroodporny! – powiedział. Popłakaliśmy się z radości.- wspominają Karolewscy.

- Opatrzność nad nimi czuwa! To dobrzy ludzie, skromni, zawsze pomagali innym w miarę swoich możliwości. Dawali swój dom dzieciom jako rodzina zastępcza, a Kazik udzielał się w akcji szlachetna paczka. Teraz im trzeba pomóc. Ja na pewno się dołożę. Bo tacy sąsiedzi to skarb. – powiedziała nam sąsiadka, Elżbieta Biała (80 l.).

Apel o pomoc

Gmina Ciechanowiec wraz ze Stowarzyszenie Rodzina zorganizowała zbiórkę na odbudowę domu. Niestety nie był ubezpieczony. Może z pomocą dobrych ludzi uda się odbudować im życie.

„Zwracamy się do wszystkich osób dobrego serca o wsparcie finansowe na ten cel. Każda złotówka wpłacona na konto ma ogromne znaczenie. Pieniądze można wpłacać na konto Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu z dopiskiem Rodzina Państwa Karolewskich– nr konta: 48 8749 0006 0000 7719 2000 0230 Można wpłacać gotówkę lub dokonać odpisu 1,5 % podatku za rok 2025 podając numer KRS 0000083534 Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu. Dziękujemy za okazane serce, pomoc i empatię. Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca , Cecylia Szmurło Prezes Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu.”

- brzmi apel.

