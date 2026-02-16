Rolnicy. Podlasie. Tak kiedyś mieszkali Gienek i Andrzej z Plutycz. Fani mogą być w szoku!

Rolnicy. Podlasie. Dom Gienka i Andrzeja Onopiuków to najbardziej rozpoznawalny dom w maleńkich Plutyczach koło Bielska Podlaskiego. Budynek w ostatnich latach przeszedł gruntowną przemianę. Zarówno w środku jak i na zewnątrz. Tak samo podwórku, z którego zniknęło słynne błoto, a pojawiła się kostka brukowa. To nie koniec zmian. Na początku tego roku Andrzej zapowiedział, że będzie ocieplał dom. Ma już przygotowane materiały. Prace mogą ruszyć już na wiosnę. Zobaczcie zdjęcia i przekonajcie się, jak kiedyś wyglądał słynny dom bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie.

Gienek i Andrzej Onopiukowie od lat są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serialu „Rolnicy. Podlasie”, który pokazuje codzienne życie mieszkańców podlaskiej wsi. Widzowie poznali ich dzięki autentyczności, poczuciu humoru i pracy w gospodarstwie, a ich dom w Plutyczach stał się jednym z symboli programu. To właśnie tam rozgrywa się wiele scen, które na stałe zapisały się w pamięci fanów produkcji.

Czytaj też: Wiadomo, ile pieniędzy dla WOŚP zebrał Andrzej z Plutycz. W komentarzach burza

15