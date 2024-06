Mąż furiat groził, że spali dom. Policja i prokurator szybko się nim zajęli

Do tego rodzinnego dramatu doszło w jednym z domów na terenie Bielska Podlaskiego. - Ze zgłoszenia mieszkającej tam kobiety wynikało, że jej nietrzeźwy mąż awanturował się, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Po powrocie do domu wszczął kolejną awanturę. Wezwani policjanci ustalili, że 46-latek wyzywał wulgarnie żonę oraz groził podpaleniem domu i jej samochodu - informuje oficer prasowy policji. Bielszczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Badanie wykazało, że miał 0,7 promila alkoholu.

- Po doprowadzeniu do jednostki bielszczanin nadal odgrażał się, że spali dom i zrobi krzywdę żonie. 46-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad żoną oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - kontynuuje oficer prasowy. Prokurator wydał wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz kontaktowania się z żoną oraz zbliżania się do kobiety. Bielszczanin został również objęty dozorem policyjnym. Podobne nakazy i zakazy wydali wobec mężczyzny policjanci. Za swoje postępowanie 46-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

