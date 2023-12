Mąż i ojciec trojga dzieci gwałcicielem i zabójcą. Szok na Podlasiu

Białystok. Gwałciciel i zabójca skazany. Jego ofiarą 30-latka

Gwałciciel i zabójca z Białegostoku trafi do więzienia na 25 lat i będzie musiał zapłacić rodzicom ofiary 300 tys. zł - informuje PAP. Tak zdecydował w poniedziałek, 11 grudnia, Sąd Najwyższy, oddalając tym samym apelację obrony mężczyzny i mężczyzny. Adwokaci reprezentujący 44-latka chcieli zmiany kwalifikacji prawnej czynu, kwestionując przede wszystkim zarzut zabójstwa, a do tego wnioskowała też o znaczne obniżenie kwoty zadośćuczynienia i obniżenie kary pozbawienia wolności. Z kolei śledczy domagali się wyroku dożywocia. Sąd Najwyższy uznał ostatecznie wyrok, jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, przed którym mężczyzna odpowiadał nie tylko za gwałt i zabójstwo, ale również napad, bo zmarła 30-latka została też ograbiona z biżuterii.

Sprawca wytypowany dzięki śladom DNA

Jak informuje PAP, do zbrodni doszło w sierpniu 2001 r., ale jej sprawcę udało się ustalić dopiero 19 lat później, gdy do akcji wkroczyli policjanci z Archiwum X. Gromadząc materiał dowodowy, kryminalni korzystali m.in. ze śladów DNA, które znajdowały się również w bazie brytyjskiej policji, jako że 44-latek był tam notowany. Mężczyznę zatrzymano na terenie Wielkiej Brytanii w połowie 2021 r., a w lutym ub.r. przewieziono go do Polski. Za granicą mieszkał przez kilkanaście lat, z żoną i trojgiem dzieci.

Kulisy zbrodni. 30-latka zmarła po kilku miesiącach

Jak podaje PAP, skazany napadł na 30-letnią kobietę na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku, gdy ta odprowadzała swoją kuzynkę na przystanek autobusowy. Sprawca najpierw zaczął ją dusić, próbując skrępować ofiarę elementami garderoby i zakneblować. Gdy kobieta zemdlała, 44-latek zgwałcił ją. Poszkodowana walczyła o życie przez kilka miesięcy w szpitalu, ale ostatecznie zmarła wskutek obrażeń.