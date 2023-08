W Łomży (woj. podlaskie) po kilku miesiącach remontu wreszcie otwarto jedyną w mieście restauracje sieci McDonald's. Lokal został zamknięty w okolicach lutego. Od tamtej pory mieszkańcy Łomży, aby zjeść ulubionego Big Maca, musieli jeździć do McDonald's w innych miastach, np. do Białegostoku. Dziś (wtorek, 1 sierpnia) ich problemy się skończyły. O godzinie 11 drzwi do restauracji ponownie zostały otwarte. Lokal został gruntownie odnowiony, zarówno w środku jak i na zewnątrz. Póki co w restauracji nie ma tłumów, choć niewykluczone, że już wieczorem wszystkie stoliki zostaną zapełnione.

