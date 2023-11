Mężczyzna mieszkał w samochodzie. Nie dał rady wyjść z pojazdu

Matka nie chciała Szymusia. Biła się po brzuchu, żeby się nie urodził. "Nie chciały go 4 rodziny"

Policjanci z Ciechanowca dostali informację, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Klukowo stoi samochód, w którym siedzi schorowany mężczyzna. Okazało się, że w środku znajduje się częściowo rozebrany mężczyzna. - 66-latek posiadał widoczne na ciele liczne rany, był wyziębiony i nie dał rady wyjść z pojazdu. Powiedział policjantom, że boli go wszystko, bo od kilkunastu dni mieszka w swoim samochodzie - informuje oficer prasowy KPP Wysokie Mazowieckie. Policjanci okryli mężczyznę kocem i zostali z nim, aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego. 66-latek trafił do szpitala.