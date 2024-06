Mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki. Przerażające nagranie

Policjanci z Bielska Podlaskiego podsumowali ten rok, jeśli chodzi o wypadki z udziałem rowerzystów. - Zdarzenia drogowe z udziałem użytkowników jednośladów pociągają za sobą poważne skutki. W tym roku na drogach miasta zginął 69-latek, który prowadził rower oraz 76-letni rowerzysta, który zginął pod kołami ciężarówki - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Policjanci udostępnili nagranie z kamery monitoringu skierowanej na skrzyżowanie obok przejazdu kolejowego. Widać na nim moment wypadku, w którym zginął mężczyzna prowadzący rower. To nagranie ku przestrodze.

- Odnotowaliśmy również kilkanaście kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów. Najczęściej popełniane przez nich błędy to jazda po ulicy, kiedy obok jest ścieżka rowerowa oraz przejeżdżanie po przejściu dla pieszych. W przypadku pieszych najczęściej popełniane wykroczenia to przechodzenie w miejscu niedozwolonym - kontynuuje oficer prasowy i apeluje do rowerzystów o rozsądek: "Wszyscy użytkownicy dróg powinni zachować ostrożność i rozwagę na drodze. Szanujmy użytkowników drogi, nieważne czy są to pojazdy rolnicze, rowerzyści, samochody, czy motocykliści".

