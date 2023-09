Na wiele lat mogą trafić za kraty. Akcja policji w powiecie kolneńskim

Policjanci z Kolna zatrzymali członków gangu handlującego narkotykami. - Mundurowi ustalili, że na terenie powiatu dochodzi do obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. Do tej sprawy policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 33 do 37 lat. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci znaleźli łącznie blisko 263 gramy amfetaminy, ponad 65 gramów marihuany i tabletki ekstazy - informuje oficer prasowy KPP w Kolnie. Policjanci zabezpieczyli również blisko 38 tysięcy złotych pochodzących z handlu narkotykami.

37-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i handlu nimi. Grozi mu do 12 lat więzienia. Kolejni dwaj, 37-latek i 36-latek, usłyszeli zarzuty posiadania i handlu narkotykami, a najmłodszy zarzut handlu narkotykami, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 36-latkowi przedstawiono zarzut posiadania narkotyków.

Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.