Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w piątek (9 grudnia) w Białymstoku. Strażnicy miejscy otrzymali informację, że na ul. 11 listopada znajduje się mężczyzna w samej koszuli. Na miejscu znaleziono trzydziestokilkuletniego, zdezorientowanego mężczyznę. Był bosy. Mężczyzna powiedział, że opuścił szpital, bo miał dość procedury i czekania na lekarza. - Zawiadomiliśmy karetkę pogotowia, która przewiozła trzydziestolatka do ośrodka zdrowia. Szybka reakcja jednego z mieszkańców, który widząc bosego mężczyznę, niezwłocznie zawiadomił nas, być może uratowała go przed hipotermią. Czasem nie trzeba wiele, by pomóc - czytamy na stronie białostockiej straży miejskiej.

