Miecze. Wypadek na trasie Grajewo - Rajgród. Pięć osób rannych

Policjanci ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek rano na trasie Grajewo - Rajgród. Pięć osób trafiło do szpitala. Na miejsc wciąż mogą być utrudnienia w ruchu.