Miejsca wstydu w województwie podlaskim. Sztuczna inteligencja wytypowała najbardziej zaniedbane lokalizacje

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-09 8:07

Województwo podlaskie kojarzy się turystom głównie z dziewiczą naturą, urokliwymi miejscowościami oraz niespotykanym klimatem pogranicza. Okazuje się jednak, że oprócz pięknych widoków region skrywa również ponure tereny pełne porzuconych budowli i przerwanych projektów budowlanych. Algorytmy sztucznej inteligencji stworzyły zestawienie właśnie takich zapomnianych punktów na mapie.

Atrakcje turystyczne Podlasia kontrastują z ruinami

Północno-wschodnia Polska regularnie przyciąga rzesze podróżników szukających odpoczynku od miejskiego zgiełku. Odwiedzających kuszą ogromne kompleksy leśne, obszary chronione i ślady wielokulturowej przeszłości. Wśród turystycznych perełek największym uznaniem cieszy się Puszcza Białowieska oraz Biebrzański Park Narodowy, a wizytówkę regionu stanowią tradycyjne osady z drewnianą architekturą.

Malownicze krajobrazy stanowią tylko jedną stronę medalu, ponieważ turyści mogą tam natrafić na widoki wywołujące spory niepokój. Tuż obok popularnych szlaków straszą zrujnowane fabryki, porzucone konstrukcje i puste mury dawnych przedsiębiorstw.

AI stworzyła zestawienie najbardziej zaniedbanych punktów na mapie całego województwa podlaskiego. Wybrane przez algorytmy obiekty całkowicie utraciły swoje dawne przeznaczenie i obecnie popadają w całkowitą ruinę.

Miejsca wstydu w województwie podlaskim okiem AI

Zdegradowane przestrzenie stanowią wyraźną rysę na wizerunku turystycznego regionu. Uwagę zwracają przede wszystkim wstrzymane projekty budowlane oraz hale produkcyjne trawione przez rdzę. W naszej galerii zdjęć pokazujemy wybrane lokalizacje z województwa podlaskiego, które sztuczna inteligencja wskazała jako "miejsca wstydu".

Miejsca wstydu w woj. podlaskim według AI

Miejsca wstydu Podlasia według AI
Porzucone budynki to problem całej Polski

Niszczejące pustostany stanowią powszechny problem na terytorium całego kraju. Powstają one najczęściej wskutek zawirowań rynkowych, braku funduszy deweloperów czy przewlekłych sporów majątkowych. Na Podlasiu architektoniczne straszydła rażą jednak zdecydowanie mocniej, ponieważ mocno kontrastują z otaczającą je nieskażoną przyrodą.

OPUSZCZONE BUDYNKI
OPUSZCZONE MIEJSCA
PODLASIE