Rolnicy. Podlasie. Andrzej od lat czeka na kobietę. Gienek ujawnia: "Może Krzysia zostanie"

Premiera 300. odcinka serialu „Rolnicy. Podlasie” odbędzie się 8 marca na antenie Fokus TV.

Bohaterami programu są m.in. Gienek i Andrzej Onopiukowie z Plutycz na Podlasiu.

Wiele odcinków programu oglądało ponad milion widzów, obecnie średnia widownia to ok. 658 tys. osób.

Popularność serialu sprawiła, że do Plutycz potrafiło przyjechać nawet 300 samochodów w weekend.

W programie pokazywane są także gospodarstwa m.in. z Bronowa, Ciełuszek, Pokaniewa, Tykocina i Laszek.

Serial można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Nie wiadomo, którego upalnego dnia 2018 roku Monika Jagielska stanęła w Plutyczach na Podlasiu. Wiadomo tylko, że był to dzień szczególny. Właśnie spotkała Eugeniusza Onopiuka, zwanego przez wszystkich Gienkiem. A przez fachowców, nieco zgryźliwie Fenomenem. Bo ci eksperci do dziś głowią się na czym polega magnetyczny urok bohatera serialu „Rolnicy. Podlasie”.

Dla Gienka człowiek myślący, godny kontaktu z nim, to człowiek "tołkowny". Bo Gienek tak jak i jego syn Andrzej mówi w czterech językach. Andrzej tłumaczy: – No, bo mówimy w czterech językach – po rusku, po ukraińsku, po polsku i… po naszemu.

To Andrzejowi przekazał Gienek ponad 50-hektarowe gospodarstwo, kiedy kilka lat temu przeszedł na emeryturę – również spore stadko krów oraz konie... Choć konie to właściwie nie. Konie są radością Gienka i tyle.

Marzenia o kobiecie

- Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie – marzy Gienek. Krzysia to aktualny obiekt westchnień młodszego gospodarza z Plutycz.

Dwaj panowie z tej może najpiękniejszej wioski na Podlasiu, dzięki serialowi stali się bohaterami widzów z całej Polski. W niedzielę 8 marca odbędzie się premiera 300-setnego odcinka serii, a wiele z tych odcinków miało ponad milionową widownię (teraz średnio 658 tysięcy widzów). Dlatego nikogo nie dziwi, że i po 300 samochodów potrafiło w letni weekend zjechać do wioski, żeby poznać Gienka i Andrzeja. Przybić z nimi piątkę, troszkę się z nimi napić.

Aż wśród sąsiadów bunt powstał i omal nie wyrzucili ekipy filmowej ze wsi.

- Wielu ludzi, to wszystko, co wie o wsi, to z Rolników – kręci z niedowierzaniem głową Sławomir Łapiński ze wsi Strabla, czyli popularny Jastrząb i wypada się z nim zgodzić. Choć niebieską krowę ma tylko Gienek.

Uwaga Jastrzębia nie jest bezpodstawna. Bo nigdzie nie znajdziemy tak pięknego i pięknie pokazanego stada kóz jak w gospodarstwie Emilii Korolczuk ze wsi Laszki. Na początku serialu mocno w gospodarowaniu pomagała jej babcia Helena Korolczuk. Jak zawsze wczesną wiosną i dziś, 88-letnia nestorka rodu pyta: - Kiedy zaczynamy kręcić, bo wtedy czuję, że coś się dzieje?

Jurka ogiery

Konie to po krowach, chyba najczęstsi bohaterowie opowiadanych w „Rolnicy. Podlasie” historii. To ulubieńcy Agnieszki i Jarka Rogalskich z Bronowa oraz Wiesi i Jerzego Kondraciuków z Ciełuszek. Jarek jest zięciem Jurka i tę informacje pozostawmy już bez komentarza. Poza miłością obu rodzin do koni, warto dodać, że to u pana Jerzego przez lata znajdował się tzw. punkt kopulacyjny, gdzie do jego ogiera przyprowadzano najśliczniejsze klaczki z okolicy.

Na wsi z rozmachem

A jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda prawdziwy rolniczy rozmach – zapraszamy do Pokaniewa. To tu Monika i Tomasz Cieślikowie uprawiają setki hektarów, hodują setki krów, inwestują we własną biogazownię i punkt honoru Moniki - własną serowarnię.

Sery są też największą dumą Wiesi Paszkowskiej z Tykocina, oczywiście obok wyrobów z lawendy, a także Emilii z Laszek. Ta samodzielność pań budzi frustrację i zazdrość Andrzeja z Plutycz: - Oj, żeby tu jeszcze jakaś kobieta była – powtarza patrząc na swoje domagające się kobiecej ręki gospodarstwo.

Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę godz. 20 na Fokus TV.

