Białystok. Miastu groziła zagłada. Cysterny z chlorem mogły zabić tysiące ludzi

To był cud!

W 1989 roku mieszkańcom Białegostoku groziło śmiertelne niebezpieczeństwo. W nocy z 8 na 9 marca w mieście doszło do katastrofy kolejowej, podczas której wykoleił się pociąg z cysternami, w których był chlor. Gdyby zabójcza substancja wydostała się na zewnątrz, doszłoby do niewyobrażalnego dramatu i zginęłoby tysiące ludzi. Wielu białostoczan uznało za cud i do dziś dziękują Bogu za ocalenie miasta.