Białystok jak co roku przygotował mieszkańcom miasta mnóstwo atrakcji związanych z okresem przedświątecznym. W sobotę (3 grudnia) na Rynku Kościuszki zagości świąteczny jarmark, który zajmie dużo większą powierzchnię rynku niż w latach poprzednich. - Na teren targowiska będą prowadziły świetliste bramy, a nowe domki handlowe utworzą alejkę, nad którą rozciągnięte zostaną świąteczne girlandy - informują Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej UM w Białymstoku. Do kupienia będą m.in. chleby, ciasta, wędliny, miody, wina, piwa regionalne oraz biżuteria, książki, zabawki i przeróżne ozdoby i drobiazgi.

Białostocki Jarmark Świąteczny

Dużą atrakcją będą dwie karuzele – wenecka, z której całkowity dochód wesprze działalność Fundacji Pomóż Im oraz karuzela Santa Clause z reniferowymi gondolami. W tym roku na mieszkańców Białegostoku czeka prawdziwa nowość: scena, która będzie aktywna przez cały czas trwania jarmarku. Będą tam się odbywały koncerty, pokazy i spektakle. Zaplanowano również plenerowy pokaz filmu "Grinch: Świąt nie będzie!"

Jarmark będzie trwał do 23 grudnia i będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-18.00, w piątki i w soboty w godz. 11.00-20.00, a w niedziele od 10.00 do 17.00 (tylko 4 grudnia do 18.00). Na filmiku poniżej możecie zobaczyć, jak rok temu wyglądał białostocki jarmark.

Natomiast w niedzielę (4 grudnia) białostoczanie zobaczą prawdziwego Mikołaja z Rovaniemi. Oczekiwanie na to spotkanie rozpocznie się już o 14. Będą koncerty i wspólne kolędowanie, a o 16.30 – uroczyste zapalenie świateł na miejskiej choince.

Jarmark Świąteczny w Białymstoku