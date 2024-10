Patrycja była w 8 miesiącu ciąży. Jej mama rozpacza po tragicznym wypadku. "Przecież nie musiała wsiadać z Krzyśkiem do auta"

Niższe rachunki? To możliwe dzięki magazynom energii i ciepła

Przy takich inwestycjach jedno pytanie pojawia się od razu: czy dzięki nim będą niższe rachunki za energię? Bo przecież o to w tym przede wszystkim chodzi, poza opakowaną w - często tylko pozorną - troskę o środowisko naturalne.

Jak twierdzą producenci tego typu urządzeń, magazyn zwiększa autokonsumpcję energii elektrycznej, co oznacza, że większa część wyprodukowanej mocy jest zużywana na miejscu, zamiast być oddawana do sieci. A tym samym - tak: rachunki za prąd mogą zostać znacząco obniżone, co przekłada się na oszczędności.

Kto na Podlasiu dostanie pieniądze na budowę magazynów energii?

Z tego też założenia wyszedł zarząd województwa podlaskiego, który decydował o zainwestowaniu właśnie w samorządowe magazyny energii i ciepła. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Pierwotnie planowano 50 mln zł na ten cel, ale kwotę zwiększono o 1 mln zł.

- Zwiększenie alokacji pozwoli przyspieszyć tempo wdrażania Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, na czym nam, jako Instytucji Zarządzającej bardzo zależy. Zaspokoi też potrzeby inwestycyjne większej liczby wnioskodawców - zauważa podlaski marszałek Łukasz Prokorym.

Zarząd województwa przyznał 14 dotacji na magazyny energii i ciepła w zróżnicowanej wysokości. Dostanie je 13 gmin oraz Związek Powiatowo-Gminny "Łomżyńskie Forum Samorządowe". Dotacja dla tego forum jest największa i wynosi ponad 15,5 mln zł.

Oprócz samorządów z łomżyńskiego forum pieniądze dostanie miasto Augustów oraz gminy:

Goniądz,

Dąbrowa Białostocka,

Wyszki,

Mońki,

Grodzisk,

Rajgród,

Sokółka,

Nowe Piekuty,

Siemiatycze,

Bielsk Podlaski,

Michałowo,

Hajnówka.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Lekka fotowoltaika na balkon, ogrodzenie, elewację

Podlaski urząd marszałkowski podkreśla, że magazyny energii i ciepła pozwolą lepiej i sprawniej wykorzystać energię z odnawialnych źródeł.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" został ojcem. Dorota urodziła córeczkę. Wiemy, jak ma na imię